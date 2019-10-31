Более 1 млн тенге украл со счетов клиентов сотрудник одного из банков Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Более 1 млн тенге украл со счетов 17 клиентов путем онлайн банкинга сотрудник одного из банков Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

Вначале в полицию обратились 5 клиентов, которые обнаружили, что с их счетов были похищены деньги. Однако после банковской служебной проверки было установлено, что якобы сами клиенты переводили деньги на счет бывшего сотрудника данного банка.

«Потерпевшие рассказали, что этот сотрудник показывал им как с помощью онлайн банкинга можно переводить деньги, он также проводил регистрацию, записывал логин и пароль их кабинетов. Как было установлено следствием, сотрудник банка провел множество переводов со счетов 17 клиентов банка на общую сумму свыше 1,2 млн тенге. Однако клиенты банка не обращали внимания на то, что с их счетов исчезают денежные средства, до тех пор пока не были приняты меры со стороны сотрудников полиции», - рассказал следователь городского отдела полиции города Актобе Даулеткерей Сейтжан.

Работник банка знал, что при переводах свыше 5 тысяч тенге, банк оповестит клиента, поэтому он проводил переводы на суммы менее 5 тысяч тенге. Таким образом незаметно для банка и клиентов он провел около 240 операций по переводу.

Дело находится на рассмотрении суда.