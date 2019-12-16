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14.12.2019 23:41
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14.12.2019 23:00
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14.12.2019 22:30
Более 1 млн тенге штрафов заплатили в этом году акмолинцы за подарки чиновникам
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области чиновников призвали соблюдать ограничения по принятию подарков, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционного ведомства региона.
Об ответственности за дарение и получение подарков госслужащими рассказал руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области Мурат Тюлеубаев.
«Особое место в вопросах недопущения коррупции отводится внедрению в сознание государственных служащих таких морально-этических принципов как добропорядочность, честность, неподкупность, без которых невозможно соблюдение закона. В целях формирования антикоррупционной культуры и позитивного имиджа государственной службы хочу напомнить, что в соответствии с Законом «О противодействии коррупции», лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к ним запрещается принимать подарки и иные блага и преимущества при выполнении должностных обязанностей», - отметил Мурат Тюлеубаев.
Согласно законодательству об административных правонарушениях, за предоставление физическими лицами государственным служащим и лицам, приравненным к ним, незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, предусмотрен штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей. А за получение госслужащими и лицами, приравненными к ним, незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере шестисот месячных расчетных показателей.
«В этом году за предоставление незаконного материального вознаграждения несколько физических лиц были привлечены к административной ответственности на общую сумму более 1 млн тенге», - добавили в ведомстве, отметив, что если человек стал свидетелем коррупционного правонарушения, то он незамедлительно должен обратиться в единый саll-центр – 1424 или территориальный департамент по противодействию коррупции.
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