Более 1 млн тенге штрафа заплатит предприниматель за утечку аммиака в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Департамент экологии по Северо-Казахстанской области завершил проверку в отношении ТОО «Asуl Farms», допустившего разлив аммиачных удобрений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, компания допустила сразу несколько нарушений. В том числе загрязнение земли жидким удобрением КАС-32, несвоевременное сообщение в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды о произошедшем факте причинения экологического ущерба и невыполнение требований законодательства об обязательном проведении государственной экологической экспертизы.

«За выявленные нарушения ТОО «Asуl Farms» привлечено к административной ответственности в порядке сокращенного производства в виде штрафов на сумму более 1,1 млн тенге. Направлено извещение о необходимости разработки и согласования с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды программы ремедиации, то есть восстановления природных компонентов. Статья КоАП РК «Порча земли» не относится к компетенции департамента экологии. Материалы проверки направили в департамент по управлению земельными ресурсами по компетенции для принятия соответствующих мер», - прокомментировали в пресс-службе.

Утечка химикатов произошла в конце мая в районе Шал акына. Наблюдалось постепенное пожелтение деревьев и кустарников, расположенных вблизи разлива ядохимикатов. Рядом с этой территорией находится Сергеевское лесное хозяйство.

На прошедшем недавно брифинге аким области Айдарбек Сапаров отмечал, что идет проверка и меры будут обязательно приняты.