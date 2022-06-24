24 Июня 2022 23:00

Более 1 млн семей в Казахстане находятся в кризисном положении – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все они нуждаются в поддержке и получении всех государственных услуг, заявила депутат Мажилиса Парламента РК Динара Закиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Она отметила, что в стране наблюдается высокая востребованность в кризисных центрах. Они нужны для выведения семей из трудной жизненной ситуации, сопровождения, социальной реабилитации, оказания комплексной помощи.

«Как минимум 1 млн 145 тыс. семей находятся в кризисном положении. Все они нуждаются в поддержке, предоставлении всех услуг от государства. И в то же самое время такая помощь семьям является одним из эффективных инструментов профилактики семейно-бытового насилия», - сказала депутат в кулуарах второго заседания Республиканского общественного совета по вопросам семьи и социальной защиты населения при партии AMANAT.

В связи с этим в Казахстане планируют открыть 234 центра поддержки семей с предоставлением временного проживания для женщин и детей в каждом районе. Запуск 45 из них предполагался в этом году, но не все регионы запланировали их открытие. К ним относятся Туркестанская, Кызылординская, Алматинская области. При этом, в этом году только в Туркестанской области рост уголовных преступлений в семейно-бытовой сфере составил 33%.

Ранее сообщалось, что в Казахстане, опираясь на статистические данные 2021 года, 3 человека в день становятся жертвами уголовных преступлений в семейно-бытовой сфере, 145 – административных правонарушений, 221 – получают защитные предписания.