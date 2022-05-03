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Более 1 млн поддельных акцизных марок выявлено на границе с Кыргызстаном

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
3 Мая 2022, 11:46
Более 1 млн поддельных акцизных марок выявлено на границе с Кыргызстаном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В грузовом автотранспортном средстве, следовавшем из Кыргызской Республики, выявлено более 1,1 млн штук поддельных акцизных марок Республики Беларусь. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

28 апреля 2022 года в ходе проведения налоговой проверки в грузовом автотранспортном средстве, следовавшем из Кыргызской Республики, выявлено более 1,1 млн штук поддельных акцизных марок Республики Беларусь.

В связи с наличием состава уголовного правонарушения, материалы по указанному делу переданы в департамент экономических расследований по Жамбылской области.

Также в указанном автотранспортном средстве выявлено более 2 тыс. единиц незаявленного товара (системы видеонаблюдения, одежда и спортивный инвентарь).

Так, наряду с ослаблением контроля, существенно увеличились нарушения и участились факты ввоза из Кыргызской Республики майнингового оборудования и электронных сигарет, которые по документам должны проследовать в Российскую Федерацию транзитом через Республику Казахстан.

В апреле текущего года установлено шесть фактов лжетранзита майнингового оборудования, когда заявленный транзитом товар остался на территории Республики Казахстан.

«Такие действия со стороны субъектов бизнеса наносят ущерб бюджетам стран-партнеров по ЕАЭС, в связи с чем контроль будет усилен», - резюмировали в пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК.


Фото: КГД МФ РК



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