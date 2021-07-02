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Более 1 млн казахстанских детей будут заниматься в летних школах

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
2 Июля 2021, 14:43
Более 1 млн казахстанских детей будут заниматься в летних школах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Поэтапное открытие загородных лагерей продолжается. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кроме того, продолжают работу круглогодичные лагеря Национального научно-практического, образовательного и оздоровительного центра «Бобек», Республиканского учебного оздоровительного центра «Балдаурен» в которых за 6 месяцев 2021 года прошли оздоровление 7087 детей. Для восполнения пробелов в усвоении школьного материала в период дистанционного обучения во всех регионах организованы летние школы. Охват данными школами составил более 1 миллиона детей. Следует отметить, что решения об открытии/закрытии лагерей принимаются санитарно-эпидемиологическими службами с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации конкретного региона», - сказал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

Он привел пример.

«Например, в связи с неблагоприятной ситуацией в Карагандинской области приостановлена работа 339 оздоровительных площадок, в 9 регионах приостановлена работа 613 палаточных, юрточных, краеведческих, спортивных лагерей (ЗКО, Актюбинской, Алматинской, ВКО, Карагандинской, Туркестанской, Мангистауской областях и в городах Шымкент, Нур-Султан). Организация летнего отдыха детей, сохранность их здоровья и обеспечения безопасности находятся на постоянном контроле Правительства», - заключил зампремьера.


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