10:50
14 Мая 2022 10:50
Более 1 млн казахстанцев привиты первым компонентом вакцины Pfizer
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 13 мая в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 491 849, вторым компонентом - 9 260 542 человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Первым компонентом вакцины Pfizer привит 1 109 281 казахстанец, вторым компонентом – 973 295 человек.
Из них перво й дозой - 837 583 подростка, 38 955 беременных женщин, 138 517 кормящих женщин.
Второй - 776 019 п одростков, 34 401 беременная женщина, 125 306 кормящих женщин.
Читайте также
Лента новостей
10:36
10:18
10:01
09:41
09:15
08:54
08:07
08:00
07:30
07:00
06:30
05:00
04:10
03:00
02:30
02:00
01:25
01:00
00:35