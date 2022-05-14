14 Мая 2022 10:50

Более 1 млн казахстанцев привиты первым компонентом вакцины Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 13 мая в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 491 849, вторым компонентом - 9 260 542 человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Первым компонентом вакцины Pfizer привит 1 109 281 казахстанец, вторым компонентом – 973 295 человек.

Из них перво й дозой - 837 583 подростка, 38 955 беременных женщин, 138 517 кормящих женщин.

Второй - 776 019 п одростков, 34 401 беременная женщина, 125 306 кормящих женщин.







