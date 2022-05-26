12:22
26 Мая 2022 11:21
Более 1 млн казахстанцев полностью привились вакциной Pfizer
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 26 мая в Казахстане первым компонентом вакцины Pfizer против коронавирусной инфекции провакцинированы 1 млн 148 тыс. 752 человека, вторым компонентом – 1 млн 26 тыс. 242 человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Из них первой дозой – 848 058 подростков, 39 541 беременная женщина, 140 764 кормящих женщин. Второй дозой – 798 486 подростков, 35 418 беременных женщин, 129 547 кормящих женщин.Ранее сообщалось, что полностью вакцинировались от КВИ 9 275 139 казахстанцев.
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