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Более 1 млн казахстанцев имеют долги по кредитам
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 1 миллиона казахстанцев имеют нарушения по срокам погашения кредитов. Об этом сообщил первый вице-министр финансов РК Марат Султангазиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Согласно информации кредитного бюро, на сегодняшний более 1 миллиона граждан имеют нарушения сроков погашения кредитов, ряд граждан имеют задолженность по коммунальным платежам, по налоговым платежам. Также имеется существенное количество исполнительных документов на сумму порядка 4 млрд тенге, возвращенных в связи с отсутствием у должника имущества», - сообщил он на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.
Среди причин ухудшения финансового положения спикер отметил потерю работы или трудоспособности, снижение уровня благосостояния на фоне общего экономического спада и введения карантинных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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