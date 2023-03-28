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Более 1 млн гектаров неиспользуемых сельхозземель изъято в Актюбинской области за два года

Самал Ендибаева
28 Марта 2023, 18:24
Более 1 млн гектаров неиспользуемых сельхозземель изъято в Актюбинской области за два года

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области за последние два года в результате проводимой работы было выявлено и изъято в собственность государства более 1 млн га неиспользуемых сельхозземель. Об этом в ходе брифинга в РСК рассказал заместитель руководителя департамента по управлению земельными ресурсами Актюбинской области Нурлыбек Аманкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Нурлыбека Аманкулова, в 2022 году в регионе было выявлено и изъято 512 тысяч га неиспользуемых земель, а в прошлом году - 535 тысяч га.

«В 2021 году в результате проведенной работы было выявлено и изъято 512 тысяч га неиспользуемых сельхозземель, в 2022 году было возвращено в собственность государства 535 тысяч га. В результате работы с крупными землепользователями 10 сельскохозяйственных субъектов вернули добровольно государству 239 тысяч га земли. Было проведено 395 проверок на территории площадью 695 тысяч га, в результате было выявлено 288 нарушений на площади 392 тысяч га. В 2023 году было проведено 47 проверок на 28 тысячах гектаров, выявлены нарушения у 41 субъекта АПК. Мы выдали им предписания на устранение нарушений, в случае неустранения, примем административные меры и иск об изъятии земли», - сказал Аманкулов.

Кроме того, департамент ведет работу по увеличению пастбищ вокруг населенных пунктов.

«Дефицит в пастбищах составляет 85 тысяч га, в том числе в Алгинском районе - 33 тысячи га, в Мартукском - 19 тысяч га, в Темирском - 12 га, в Актобе - 21 тысяча га. В текущем году мы планируем увеличить пастбища на 195 тысяч га, на сегодня завершено увеличение территорий пастбищ в Алгинском, Иргизском, Кобдинском, Мугалжарском районах», - отметил он.

Освободившиеся земли граждане смогут увидеть через геопортал акимата Актобе, сайты акиматов районов, интерактивную карту сельскохозяйственных земель.

Списки освободившихся земель формирует акимат района совместно с отделом земельных отношений, затем сельхозземля выставляется на конкурс. Свободные земли для коммерческого использования реализуются через аукцион.


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