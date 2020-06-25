Более 1 млн человек планируется охватить мерами содействия занятости в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации различных государственных программ в 2020 году мерами содействия занятости планируется охватить 1 млн 220 тыс. казахстанцев. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов в ходе отчетной встречи с населением на площадке СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наибольшее количество граждан будет охвачено в рамках реализации госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» – 600 тыс. человек, по Дорожной карте занятости – 255 тыс. человек, по другим государственным программам (Нұрлы жол, Нұрлы жер, ГПИИР, ДКБ 2020-2025 и т. д.) – 364 тыс. человек», – проинформировал Биржан Нурымбетов.

По словам министра, по состоянию на 1 июня участниками госпрограммы «Еңбек» стали более 224 тыс. человек.,из них трудоустроено 185 тыс. человек. В рамках оказываемых мер господдержки на свободные вакансии трудоустроено 99 тыс. человек; на общественные работы – 62 тыс.; на социальные рабочие места – 13 тыс.; на молодежную практику – 11 тыс.

В рамках Дорожной карты занятости (далее – ДКЗ) предусмотрена реализация 6 505 инфраструктурных проектов, которые обеспечат создание 255 тыс. рабочих мест, в том числе 15 тыс. на постоянных объектах.

Особым условием при реализации инфраструктурных проектов ДКЗ является обеспечение применения не менее 90% товаров и услуг отечественных производителей. Не менее 50% работников будут наняты через центры занятости населения.

Реализация Дорожной карты занятости заложит основы для создания в будущем более 100 тыс. постоянных рабочих мест в смежных отраслях.