Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Более 1 млн человек планируется охватить мерами содействия занятости в этом году

Автор:  
Серик Сабеков
25 Июня 2020, 12:32
Более 1 млн человек планируется охватить мерами содействия занятости в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации различных государственных программ в 2020 году мерами содействия занятости планируется охватить 1 млн 220 тыс. казахстанцев. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов в ходе отчетной встречи с населением на площадке СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наибольшее количество граждан будет охвачено в рамках реализации госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» – 600 тыс. человек, по Дорожной карте занятости – 255 тыс. человек, по другим государственным программам (Нұрлы жол, Нұрлы жер, ГПИИР, ДКБ 2020-2025 и т. д.) – 364 тыс. человек», – проинформировал Биржан Нурымбетов.

По словам министра, по состоянию на 1 июня участниками госпрограммы «Еңбек» стали более 224 тыс. человек.,из них трудоустроено 185 тыс. человек. В рамках оказываемых мер господдержки на свободные вакансии трудоустроено 99 тыс. человек; на общественные работы – 62 тыс.; на социальные рабочие места – 13 тыс.; на молодежную практику – 11 тыс.

В рамках Дорожной карты занятости (далее – ДКЗ) предусмотрена реализация 6 505 инфраструктурных проектов, которые обеспечат создание 255 тыс. рабочих мест, в том числе 15 тыс. на постоянных объектах.

Особым условием при реализации инфраструктурных проектов ДКЗ является обеспечение применения не менее 90% товаров и услуг отечественных производителей. Не менее 50% работников будут наняты через центры занятости населения.

Реализация Дорожной карты занятости заложит основы для создания в будущем более 100 тыс. постоянных рабочих мест в смежных отраслях.


Минтруда РК   Занятость   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной