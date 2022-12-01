Более 1 млн астанчан имеют медстраховку

1 Декабря 2022, 13:20

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 82% жителей столицы являются участниками системы обязательного социального медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 31 октября 2022 года население города Астаны, по данным информационной системы «Сақтандыру», составляет 1 млн 306 тыс. 74 человека. Из них численность застрахованных составляет 1 070 887 человек, или 82%. Незастрахованными остаются 235 187 жителей столицы, или 18%», - сообщил заместитель руководителя столичного управления общественного здравоохранения Берик Кайкенов во время пресс-конференции в Астане.

По его словам, на текущий год на оказание медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) медицинским организациям выделено порядка 203,6 млрд тенге. За 9 месяцев освоено 166,5 млрд тенге.

По информации директора столичного филиала Фонда социального медицинского страхования Нурлыбека Кабдыкапарова, по плану закупа в 2022 году в столице было выделено на оказание медицинской помощи в рамках ГОБМП – 115 млрд тенге, в системе ОСМС – 107 млрд тенге. Фактическое исполнение медицинских услуг в рамках ГОБМП по состоянию 30 ноября 2022 года составляет 83 млрд тенге, а по системе ОСМС принято к оплате 82 млрд тенге.