Более 1,9 тысяч нарушений прав лиц с инвалидностью выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 6 месяцев 2021 года в ходе проверок, проведенных региональными департаментами Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК, на 379 объектах социальной инфраструктуры выявлено 1918 нарушений законов РК «О социальной защите инвалидов» и «О специальных социальных услугах». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

«Всего в первом полугодии было проведено 469 контрольных мероприятий по выявлению нарушений на объектах в сферах государственного управления, здравоохранения, культуры и транспортного обслуживания, в том числе на предмет обеспечения доступной среды для лиц с инвалидностью. При этом 312 проверок инициированы в рамках планового профилактического контроля и 157– внеплановых, проведенных на основании поданных обращений граждан», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам проверок было выявлено 1603 нарушения закона РК «О социальной защите инвалидов» и 315 нарушений закона РК «О специальных социальных услугах».

При этом, как отметили в Минтруда, более 1,5 тыс. нарушений связаны с необеспечением инвалидов доступом к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, культурно-зрелищным организациям и спортивным сооружениям.

В результате проверок было выдано 379 предписаний на устранение выявленных нарушений в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью и оказания им специальных социальных услуг, из которых по 71 наложены административные штрафы на общую сумму порядка 7,4 млн тенге.