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Более 1,8 тысячи этнических казахов получили статус кандаса с начала года

17 Февраля 2022 11:04
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Более 1,8 тысячи этнических казахов получили статус кандаса с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 февраля 2022 года на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 1 820 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 89,7 тысячи этнических казахов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты РК.

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Более половины кандасов (73,5%), прибывших в Казахстан с начала т.г., являются выходцами из Узбекистана, 11,8% – из КНР, 3,7% – из Туркменистана, 3,1% – из Монголии и 8,1% – из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (28,5%), Мангистауской (15,7%), Туркестанской (14%), и Жамбылской (6,6%) областях, а также в городах Алматы (6,4%), Нур-Султан (7,4%) и Шымкент (8%).

По состоянию на 1 февраля текущего года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 59,9%, 24,3% человек моложе трудоспособного и 15,8% – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 12% имеют высшее образование, 39,8% - среднее специальное образование, 47,1% - общее среднее образование и 1,1% - не имеет образования.

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