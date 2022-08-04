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Более 1,8 тыс. нарушений прав лиц с инвалидностью выявили в РК
4 Августа 2022 22:51

Более 1,8 тыс. нарушений прав лиц с инвалидностью выявили в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 1,8 тыс. нарушений законности выявили прокуроры в рамках проверок соблюдения прав лиц с инвалидностью. Защищены права свыше 11 тыс. из них. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

Так, по мерам прокурорского надзора изменены постановления семи районных и городских акиматов путем увеличения квоты рабочих мест для лиц данной категории.

«В Костанайской области после вмешательства прокуратуры отменено решение суда о признании права собственности третьего лица на квартиру, принадлежащую лицу с инвалидностью, проживающему в психоневрологическом интернате. Прокуратурой г. Алматы выявлено, что 23 воспитанникам специализированного комплекса «Жанұя» пособия по утере кормильца и по инвалидности были назначены спустя 5-10 лет с момента обретения права на такие выплаты. По акту надзора детям возмещены 10,6 млн тенге за счет виновных лиц», - говорится в сообщении.

В другом случае прокурорами Актюбинской области обеспечена выплата государственной стипендии 40 студентам с инвалидностью.

В целом, по результатам проверки органов прокуратуры в указанной сфере начато 12 досудебных расследований.

«К примеру, в Кызылординской области работники Центра оказания социальных услуг, используя персональные и биометрические данные своих беспомощных подопечных, перечисляли себе их денежные средства, пенсии и пособия. По данному факту прокуратурой области начато досудебное расследование по п.3) ч.3 ст.190 УК (Мошенничество)», - проинформировали в пресс-службе ведомства.

Всего по результатам проверки внесено 336 актов надзора, к дисциплинарной ответственности привлечено 130 лиц, к административной - 65, к уголовной - 2.

Уполномоченными органами на местах принимаются меры по устранению выявленных прокурорами нарушений и восстановлению нарушенных прав граждан.


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