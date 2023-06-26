Более 1,8 тыс детей-сирот ждут жилье в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в очереди на получение жилья состоят 15 380 человек. Из них 1 810 – дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях периодически появляются жалобы горожан, состоящих в очереди на получение жилья. У некоторых ожидание заветных квадратов затянулось на 10 и более лет. Буквально недавно молодая женщина записала обращение с просьбой разобраться в ситуации с получением жилья ее мужем-сиротой. Она утверждает, что в очереди он состоит уже 13 лет, в списке на получение жилья – 29-й. Квартиру им должны были дать в прошлом году, но этого не произошло.

Ситуацию с получением жилья детьми-сиротами недавно комментировал на брифинге аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров. Глава региона отмечал, что в прошлом году арендно-коммунальное жилье не вводили в эксплуатацию. В этом году в микрорайоне «Береке» сдадут шесть 100-квартирных домов, квартиры в которых получат 120 детей-сирот.

Механизм распределения жилья из государственного жилищного фонда объяснили в акимате Петропавловска.

«Жилье предоставляется гражданам, состоящим на учете, в порядке очередности, установленной списками, с момента подачи заявления со всеми необходимыми документами. Права граждан, включенных в списки, признаются равными. Очередность продвигается по мере строительства и сдачи домов. Из всего количества построенных жилых домов квартиры распределяются в следующим процентным соотношений: 20% - дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей, 20% - многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», награжденные орденами «Материнская слава» 1 и 2 степени, многодетные семьи, одна квартира в одном жилом доме предоставляется гражданам состоящим в очереди по категории «участники боевых действий на территории других государств (воины-интернационалисты)», оставшиеся квартиры предоставляются социально уязвимым слоям населения», - сообщили в горакимате.

В Петропавловске сейчас состоят в очереди на получение жилища из государственного жилищного фонда 15 380 человек. Из них 360 – это многодетные семьи, 1 810 – дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, 5 820 – социально-уязвимые слои населения, 7 231 – государственные служащие, работники бюджетных организации и 164 – горожане, единственное жилище которых признано аварийным.

В начале года Антикоррупционная служба при проведении внешнего анализа коррупционных рисков в отделе ЖКХ акимата Петропавловска обнаружила массу нарушений. В том числе и при распределении жилья между детьми-сиротами. В Антикоре отмечали, что фактически выдали не 20% от общего количества построенных квартир, а всего 11%. Более того, установили 1 360 фактов исключения детей-сирот из списка нуждающихся в жилье без указания причин.