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Более 1,8 млн избирателей проголосовало за рубежом на выборах президента Турции

Редактор:  
Гульмира Байзакова
26 Мая 2023, 08:41
Более 1,8 млн избирателей проголосовало за рубежом на выборах президента Турции Photo: aa.com.tr

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Число избирателей, проголосовавших в рамках второго тура выборов президента Турции за рубежом и на таможенных переходах, достигло 1 856 968 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

В зарубежных представительствах и на таможенных переходах продолжается процесс голосования граждан, зарегистрированных в избирательных списках за пределами Турции.

Процесс голосования в представительствах Турции и на погранпунктах продолжается с субботы, 20 мая.

По данным Высшей избирательной комиссии Турции, по состоянию на 14:00, 24 мая в зарубежных дипмиссиях и на пограничных переходах проголосовало 1 856 968 избирателей.

Процесс голосования в представительствах за рубежом завершился в 22:00 24 мая, а на таможенных переходах продлится до 17:00 28 мая.

Как сообщалось, в Турции 14 мая состоялось голосование на выборах президента и парламента 28-го созыва.

Победитель выборов президента Турции будет определен во втором туре, который состоится 28 мая.

Согласно решению ЦИК, опубликованному в «Официальном вестнике», на президентских выборах 14 мая проголосовали 87,04 процента избирателей, 1 миллион 37 тысяч 104 голоса были признаны недействительными.


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