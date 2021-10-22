Более 1,8 млн детей отдохнули в оздоровительных лагерях в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин ответил на депутатский запрос по вопросам развития и поддержки детских лечебно-оздоровительных лагерей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения оздоровительного отдыха детей принято распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 14 января 2020 года №1-р «Об организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей в период каникул на 2020-2023 годы», - ответил Аскар Мамин.

По его словам, в летний период текущего года отдыхом и оздоровлением охвачены 1 863 228 детей, в том числе в республиканском учебно-оздоровительном центре «Балдаурен» ежегодно отдыхают и проходят реабилитацию свыше 15 тысяч школьников.

«В республиканском бюджете на 2021-2024 годы для оздоровления, реабилитации и организации отдыха детей предусмотрено 4,4 млрд тенге. Вопросы обеспечения отдыха, занятости, оздоровления и реабилитации детей находятся на постоянном контроле Правительства», - заключил А Мамин.