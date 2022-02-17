Более 1 700 золотых слитков купили казахстанцы в январе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 771 мерный слиток общим весом 68,6 кг продан банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами в январе 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным Банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 76 676 золотых слитков общим весом 2,8 т.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 27% – 20 898 штук. Далее следуют 100-граммовые –

16 930 штук (22%) и 20-граммовые – 14 779 штук (19%), 5-граммовые – 13 566 штук (18%), 50-граммовые – 10 503 штуки (14%). В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Нур-Султан и Атырау.

Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день». С начала действия Программы банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 11 292 мерных слитка общей массой 275 кг, что составляет 15% от общего объема реализации мерных слитков. Практически все принятые ими на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Национального Банка.

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийском Банке, Jusan Bank, Банке ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.