Более 1 700 молодых специалистов трудоустроили в села Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Проект «С дипломом - в село!» активно реализуется в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Как рассказала руководитель управления экономики и бюджетного планирования Жамбылской области Гульдана Жауынбекова, в этом году по проекту «С дипломом - в село!» 1 747 молодых специалистов получили социальную поддержку и трудоустроены в сельских населенных пунктах Жамбылской области.

«Из общего числа молодых специалистов, отправившихся в сельскую местность Жамбылской области по программе «С дипломом - в село!», 349 будут работать в сельских больницах, поликлиниках и амбулаториях. В сельские школы приехали 1 048 молодых преподавателей. В сфере социального обеспечения будут трудиться шесть молодых специалистов. В сфере культуры – 51 и в спортивной сфере – 39, эти молодые люди будут работать в сельских Домах культуры, клубах, вести спортивные секции. В агропромышленном комплексе сельских населенных пунктов будут работать 125 молодых специалистов», - пояснила Гульдана Жауынбекова.

По словам спикера, в проекте «С дипломом - в село!» могут принять участие специалисты здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, а также специалисты, имеющие данное образование, проживающие в городах и иных населенных пунктах и желающие работать и проживать в сельской местности.

«Главной целью проекта является стимулирование молодых специалистов, решивших избрать своим местом жительства сельские населенные пункты. Им выплачивается подъемное пособие и предоставляется льготный кредит на приобретение жилья. Меры социальной поддержки реализуются в двух направлениях. Это предоставление подъемного пособия в размере 100 месячных расчетных показателей – 252 500 тенге. Кроме того, еще бюджетное кредитование на 15 лет под 0,01% на приобретение и строительство жилья. Кредитование в размере 1 500 месячных расчетных показателей, составляющее 3 787 500 тенге», - пояснила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Жамбылской области Гульдана Жауынбекова.

Отметим, что в рамках возрождения села и реализации проекта «Ауыл - Ел бесігі» в Жамбылской области будет реализовано более ста проектов на сумму 2,77 млрд. тенге.