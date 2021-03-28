Более 1 700 человек спасено на автодорогах за зимний период - МЧС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За зимний период на автодорогах страны спасено 1 722 человек, из них 230 детей, вызволено свыше 1 300 единиц техники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

«С начала зимнего периода с 1 ноября 2020 года по стране было объявлено 1 135 штормовых предупреждений, 1 481 раз закрывались участки автодорог (из них республиканского – 597, областного – 884), вводилось ограничение движения для грузового и пассажирского автотранспорта 233 раз (республиканского значения - 98 раз, областного – 135).

За указанный период спасателями страны спасено 1 722 человек, из них 230 детей, эвакуировано – 1129 чел. (116 детей), задействованы 108 пунктов обогрева, вызволено свыше 1 300 единиц техники», - рассказали в пресс-службе МЧС.

В аварийно-спасательных работах задействовано 10 557 человек и 5 245 ед. техники МЧС, МВД, местных исполнительных органов и дорожной службы.

По информации МЧС РК, наиболее сложная обстановка складывалась в северной и центральной части страны, а также на проблемном участке дороги «Ушарал-Достык» Алматинской области. Ежегодно при осложнении погодных условий в зимний период на указанном участке, в снежном плену остаются свыше 100 грузовых и легковых автомобилей.

Только, за период с ноября 2020 года по февраль 2021 года на указанном участке дороги было спасено и эвакуировано порядка 490 человек и вызволено 200 ед. техники.

«При этом, из-за плохих погодных условий аварийно-спасательные работы по спасению пострадавшего населения длятся свыше 12 часов, а в некоторых случаях достигает несколько суток. Причиной снежных заносов является сильный юго-западный ветер и отсутствие на данном участке дороги снегозадерживающих щитов», - пояснили в ведомстве.

В целях предупреждения населения об угрозе ЧС и происшествий на мобильные телефоны населения направлено 3 896 СМС-сообщений об ухудшении погодных условий, посредством мобильного приложения «Дармен» - 1 265.

Несмотря на заблаговременные предупреждения люди выезжали за пределы населенных пунктов, таким образом оказывались в заложниках непогоды.

Так, 16 января 2021 года в в Кербулакском районе Алматинской области, на автодороге республиканского значения «Сарыозек-Коктал» из снежного заноса спасены 80 человек, в том числе беременная женщина с двумя детьми. Из-за сильного ветра 15 и 40 километры данной дороги замело снегом, в результате чего автомашины с пассажирами остались в снежных заносах, сообщение об этом поступило в ДЧС Алматинской области. В первую очередь спасатели эвакуировали из заносов женщину на восьмом месяце беременности, она с двумя детьми направлялась в г.Алматы из села Тасыозек, женщину и детей доставили в п.Сарыозек к родственникам. Путем привлечения сотрудников дорожных служб, военнослужащих и МИО, произведена расчистка автодороги и отбуксирования застрявших автомашин, продолжили движение по своему маршруту, на 16.30 часов дорога очищена от снежных заносов.

25 февраля, в Карагандинской области было объявлено штормовое предупреждение. В связи с неблагоприятными погодными условиями движение транспорта было закрыто на всех автодорогах. Подразделениями департамента по ЧС, воинской части 52859, Центра медицины катастроф на дорогах было спасено 79 человек, из них 7 детей. Одна из спасательных работ была проведена в Шетском районе. На автодороге «Алматы-Екатеринбург» в районе с.Кызылкой из остановившихся в снежном заносе автомобиля скорой медицинской помощи и легкового автотранспорта были спасены 9 человек. Спасенны в том числе двое больных: мужчина с острым инфарктом и беременная женщина, готовящаяся к родам, были доставлены на вездеходе в Караганду.

Кроме того, в Бухар-Жырауском районе, на 52 км автодороги «Караганда-Аягуз-Бугаз», в 5 км от п.Ботакара силами ДЧС из автомобилей, застрявших в снежных заносах, спасено 37 человек, из них 2 детей. Люди были доставлены в Караганду.



11 марта спасатели ДЧС Карагандинской области совместно с силами воинской части 52859 МЧС РК проводили работы по эвакуации людей из заснеженных трасс Осакаровского, Бухар-Жырауского, Жанааркинского, Абайского районов, а также городов Караганды и Темиртау. Проведенными мероприятиями спасено и эвакуировано 87 человек.

В период с 13 по 15 марта 2021 года в Восточно-Казахстанской области из снежных заторов спасено 164 человека, из них 9 детей, оказана помощь в буксировке 63 единиц техники. Люди стали заложниками стихии на трассах, ведущих в Тарбагатайский, Кокпектинский, Курчумский, Катон-Карагайский район и город Алтай.





