Более 1,7 тысячи медиков заразились коронавирусом в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В Китае более 1,7 тысячи медиков заразились коронавирусом. Такие цифры в пятницу в ходе брифинга озвучил заместитель главы Госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Цзэн Исинь.

«По состоянию на 11 февраля в Китае зарегистрировано 1716 случаев заражения медицинского персонала новым коронавирусом, включая 6 с летальным исходом», - отметил Цзэн Исинь.

По его словам, подавляющее большинство случаев заражения медперсонала коронавирусом приходится на провинцию Хубэй, где зафиксировано 1502 случая, из них в административном центре - городе Ухань – 1102.