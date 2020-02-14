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Более 1,7 тысячи медиков заразились коронавирусом в Китае

14 Февраля 2020 13:55
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Более 1,7 тысячи медиков заразились коронавирусом в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В Китае более 1,7 тысячи медиков заразились коронавирусом. Такие цифры в пятницу в ходе брифинга озвучил заместитель главы Госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Цзэн Исинь.

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«По состоянию на 11 февраля в Китае зарегистрировано 1716 случаев заражения медицинского персонала новым коронавирусом, включая 6 с летальным исходом», - отметил Цзэн Исинь.

По его словам, подавляющее большинство случаев заражения медперсонала коронавирусом приходится на провинцию Хубэй, где зафиксировано 1502 случая, из них в административном центре - городе Ухань – 1102.


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Ключевые слова: Здравоохранение, Пневмония в Китае,
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Автор:

Руслан Сулейменов

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