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Более 1,7 тысячи человек заплатили штрафы за нарушение тишины в СКО

3 Августа 2021 21:48
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Более 1,7 тысячи человек заплатили штрафы за нарушение тишины в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года за нарушение тишины привлекли к административной ответственности 1 744 человека. Из них почти 1,5 тысячи – в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, за нарушение тишины сразу налагается штраф в размере 5 МРП (14,5 тысячи тенге). Предупреждения не предусмотрено.

Выше штрафы на юридических лиц. На субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 20 МРП (58,3 тысячи тенге), на субъектов среднего предпринимательства – 30 МРП (87,5 тысячи тенге), на субъектов крупного предпринимательства – 100 МРП (291,7 тысячи тенге).

«Ремонтные работы, семейные скандалы, гулянья нетрезвых квартирантов – это и многое другое относится к нарушениям тишины, если происходит после 22:00 часов и до 9:00 часов - в будние и после 23:00 и до 10:00 часов - в выходные дни. Для восстановления общественного порядка граждане звонят на 102, вызывают участковых инспекторов полиции. Между тем, не все люди с пониманием относятся к работе полицейских по обеспечению общественного порядка в ночное время. Некоторые граждане при обращении в полицию, стараются остаться анонимными. Однако для оперативного решения проблемы стражам правопорядка нужно максимально владеть ситуацией на объекте, куда их вызывают», - отметил заместитель начальника департамента полиции Канат Айтбаев.


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#Северо-Казахстанская область   #МВД РК   #Общество  
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Автор:

Олеся Жуковень

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