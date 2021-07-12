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    11:33, 12 Июль 2021 | GMT +6

    Более 1,7 тысячи человек находятся в стационарах Алматы с коронавирусом

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 11 июля зарегистрировано 638 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 576 случаев с симптомами и 62 без симптомов. Выписано всего – 35 человек, поступило – 206», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

    По данным управления, итого в инфекционных стационарах (3 700 коек) физически находится 1 724 человек.

    «В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 121. На ИВЛ – 17, на неинвазивной ИВЛ – 54, High flow занято – 42 аппаратов», - добавили в управлении.

    На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 3 255 пациента, с симптомами – 2 932 с легкой и средней степенью, без симптомов – 323.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Алматы
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