Более 1,7 тысяч специалистов лесхоза планируют выпустить казахстанские вузы в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал о проводимой работе по развитию лесного хозяйства страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях реализации поручения Главы государства о посадке в течение пяти лет 2-х миллиардов деревьев в лесном фонде и 15 миллионов в населенных пунктах проводится работа по укреплению материально-технической базы государственных лесовладельцев. Для улучшения материально-технического оснащения природоохранных и лесоохранных учреждений Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, акиматов областей в 2021 году выделены финансовые средства в сумме 3,174 млрд тенге, на которые приобретены патрульные автомобили, пожарная техника, тракторы, мотоциклы и прицепные оборудования», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, дооснащение специализированной техникой природоохранных и лесоохранных учреждений предусмотрено в комплексных планах по воспроизводству леса и лесоразведения на 2021 – 2025 годы, где запланировано финансирование порядка 16,033 млрд тенге.

«Вместе с тем, в настоящее время для улучшения ситуации с материально-техническим оснащением природоохранных и лесоохранных учреждений прорабатываются вопросы лизингового финансирования 1034 единиц техники, оборудования на сумму 9,812 млрд тенге. На начало текущего года штатная численность работников лесной отрасли составляет 11883 человека, из них вакантных мест – 461, то есть 3,8 %. В 2022 году высшими учебными заведениями планируется выпустить 1756 специалистов лесного хозяйства (бакалавриат – 1726, магистратура – 22 и докторантура – 8)», - заключил Премьер.