Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Более 1,7 млрд тенге требуется для завершения ремонта ТЭЦ в Уральске

Автор:  
Серик Сабеков
21 Апреля 2022, 13:10
Более 1,7 млрд тенге требуется для завершения ремонта ТЭЦ в Уральске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020-2021 годах из республиканского и местного бюджетов на модернизацию ТЭЦ выделили почти 3 млрд тенге, освоить которые в области не успели, и потому вернули часть этих денег в бюджет. Об этом сообщила сенатор Ляззат Рысбекова, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат отметила, что для завершения работ необходимо 1 738,1 млн тенге, которые она и попросила выделить для ремонта турбоагрегатов ТЭЦ. В противном случае уральцы столкнутся с рядом рисков.

«Во-первых, при выходе из строя еще одного турбоагрегата, возникнет необходимость закупки электроэнергии от других энергопроизводящих станций, на которых цена 1 киловатта выше, чем на Уральской ТЭЦ, что в свою очередь приведет к росту тарифа на электроэнергию в регионе. Во-вторых, за 2020-2021 годы подрядчику был выплачен аванс. В случае прекращения дальнейшего финансирования проекта, имеется риск невозврата авансового платежа. В-третьих, в рамках этого проекта завод-производитель практически завершил изготовление турбоагрегата. В случае затягивания его установки на Уральской ТЭЦ, завод-производитель вправе реализовать оборудование другому покупателю. Повторное же изготовление турбоагрегата займет порядка 12 месяцев», - резюмировала Ляззат Рысбекова.


Энергетика   Западно-Казахстанская область   ЖКХ   Сенат   Регионы Казахстана   Уральск  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане