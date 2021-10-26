Более 1,7 млн новых рабочих мест создадут в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства
«В рамках Госпрограммы частных инициатив создано 464 тысячи рабочих мест, из них 56% - постоянные рабочие места. Большинство этих рабочих мест создается в рамках программы «Нурлы жер», развития территорий и частных инициатив», - сказал Серик Шапкенов на заседании Правительства.
Он озвучил примерный прогноз по созданию рабочих мест в рамках национального проекта по развития предпринимательства.
«По информации центральных госорганов в рамках нацпроекта до 2025 года планируется создание 1,750 млн новых рабочих мест. В этой связи прошу акимов утвердить региональные карты занятости и обеспечить своевременное заполнение интегрированной карты мониторинг создания рабочих мест», - заключил министр.
Ранее С. Шапкенов сообщил о снижении уровня безработицы. «С начала пандемии сократилось число непродуктивно занятых с 12,2% до 7,4%. Самое главное – это то, что уровень безработицы сохранился в объеме 4,9%, а уровень молодежной безработицы снизился в сравнении с прошлым годом и составил 3,7%», - сказал министр.