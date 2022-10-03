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    12:42, 03 Октябрь 2022 | GMT +6

    Более 1,6 тысячи преступлений раскрыли полицейские за сутки

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел Казахстана отчитались о криминогенной обстановке в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За неделю совершено 2858 преступлений, 1677 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто по горячим следам 7 убийств, 3 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбой, 36 грабежей, 418 краж чужого имущества», - сообщила представитель пресс-службы Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек во время онлайн-брифинга.

    Ранее сообщалось, что за ложные сообщения о терроризме был задержан 12-летний школьник в Алматинской области. Родителей просят более внимательного относиться к поведению своего ребенка в Интернете. Среди казахстанских школьников наблюдается увлечение анонимными сообществами, занимающимися «сватингом» - массовой рассылкой ложных сообщений в экстренные службы от имени других лиц.



    Теги:
    Борьба с преступностью МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
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