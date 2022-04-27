Более 1,6 млрд тенге направят на школьную медицину в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В течение 2022 года запланировано выделить 1 млрд 601 млн тенге поликлиникам Карагандинской области на организацию медпомощи в школах и детских садах. Поликлиники, к которым прикреплены учебные и воспитательные учреждения, планируют и проводят мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей, снижению среди них заболеваемости, составляют график профилактических прививок и осмотров, ведут контроль за своевременной диспансеризацией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Например, к поликлинике в Пришахтинске относятся восемь школ. В каждой оборудован медпункт и работает медсестра, которая в течение года планирует и проводит профилактические прививки, туберкулинодиагностику детей из группы риска, организует углубленные медосмотры учащихся школ. Также в обязанности медсестры входит контроль за санитарными книжками на наличие допуска к работе педагогического коллектива, сотрудников школы и работников пищеблока.

«Все медицинские работники в школах имеют сертификат специалиста, прошли обучение на курсах повышения квалификации по специальности «Работа медицинской сестры объектов образования с курсом неотложной помощи», также ежегодно проводится аттестация с выдачей допуска на проведение профилактических прививок и постановку пробы реакции Манту», – говорит руководитель поликлиники Индира Мадиярова.

С начала учебного года специалисты поликлиники провели осмотр почти полутора тысяч школьников, 88 детей были направлены на дообследование невропатологом, 242 ребенка должны пройти обследование по рекомендации эндокринолога.