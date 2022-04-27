Более 1,6 млрд тенге направят на школьную медицину в Карагандинской области
Например, к поликлинике в Пришахтинске относятся восемь школ. В каждой оборудован медпункт и работает медсестра, которая в течение года планирует и проводит профилактические прививки, туберкулинодиагностику детей из группы риска, организует углубленные медосмотры учащихся школ. Также в обязанности медсестры входит контроль за санитарными книжками на наличие допуска к работе педагогического коллектива, сотрудников школы и работников пищеблока.
«Все медицинские работники в школах имеют сертификат специалиста, прошли обучение на курсах повышения квалификации по специальности «Работа медицинской сестры объектов образования с курсом неотложной помощи», также ежегодно проводится аттестация с выдачей допуска на проведение профилактических прививок и постановку пробы реакции Манту», – говорит руководитель поликлиники Индира Мадиярова.
С начала учебного года специалисты поликлиники провели осмотр почти полутора тысяч школьников, 88 детей были направлены на дообследование невропатологом, 242 ребенка должны пройти обследование по рекомендации эндокринолога.