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Более 1,6 млн жалоб поступило в службу «iKomek 109» в 2019 году

10 Января 2020 17:11
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Более 1,6 млн жалоб поступило в службу «iKomek 109» в 2019 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя контакт-центра «iKomek 109» Берик Ахметов рассказал о работе организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Единый контакт-центр «iKomek 109» функционирует с января 2018 года. В 2018 году от жителей и гостей города поступило более 1 миллиона жалоб, в 2019 году поступило более 1 миллиона 600 тысяч жалоб. Жители и гости города знают, куда отправлять вопросы, не требующие безотлагательного решения», - сообщил Берик Ахметов во время посещения центра заместителем Премьер-министра РК Бердибеком Сапарбаевым.


Он заверил, что все поступившие жалобы не остаются без внимания. Кроме того, спикер рассказал о механизме работы контакт-центра.

«Жалобы поступают на номер 109. Затем специалисты центра выходят на обратную связь с жалующимися. В смену работает 20-33 операторов. Ответ на вопрос дается в промежуток от 1 часа до 1 суток», - отметил представитель контакт-центра.

По словам одного из специалистов, чаще всего горожане жалуются на очереди в детские сады, незакрытые крышками канализационные люки, общественный транспорт.




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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат,
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Азамат Сыздыкбаев

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