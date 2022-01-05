Более 1,6 миллиона работников коснулось повышение МЗП до 60 тысяч тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно поручению Главы государства с 1 января 2022 года размер минимальной заработной платы (далее – МЗП) был увеличен на 41%, со 42 500 до 60 000 тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В соответствии с Трудовым кодексом работодатели обязаны обеспечить работникам заработную плату на уровне не ниже МЗП. Благодаря этому вырастут денежные доходы порядка 1 млн 650 тысяч наемных работников с зарплатой до 60 тысяч тенге, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности.

В первую очередь повышение МЗП коснется «низкооплачиваемых» работников.

Во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников с учетом межразрядной системы квалификаций.

Напомним, МЗП является минимальным социальным стандартом в сфере труда и устанавливается ежегодно на соответствующий финансовый год законом РК «О республиканском бюджете».