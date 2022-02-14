+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -1 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 1,5 тысячи проектов одобрили по ДКБ-2025 в Костанайской области

14 Февраля 2022 15:44
Поделиться:
Более 1,5 тысячи проектов одобрили по ДКБ-2025 в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - По итогам 2021 года в Костанайской области по госпрограмме «Дорожная карта бизнеса-2025» одобрено к субсидированию и гарантированию 1744 проекта. Об этом сообщил на совещании в областном акимате руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Аслан Жаныспаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Микрокредиты на 10 млн тенге оформил семейчанин по потерянным документам
Дальнобойщику оказали помощь костанайские полицейские Десяткам человек помогли на дорогах спасатели Костанайской области Более 87 тысяч жителей Костанайской области ревакцинировались

«В 2021 году в Костанайской области в рамках поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» выделено 7,1 млрд тенге. Из них 3,9 млрд тенге - на субсидирование части процентной ставки по кредитам, 1,6 млрд тенге - на гарантирование кредитов, более 59 млн тенге - на грантовое финансирование и 1,5 млрд тенге - на развитие производственной инфраструктуры. Выделенные средства освоены в полном объеме», - сообщил А. Жаныспаев.

Всего по итогам прошлого года к субсидированию и гарантированию кредитов одобрено 1 744 проекта на сумму 75,3 млрд тенге, в том числе субсидированием поддержано 972 кредита предпринимателей на сумму 58,2 млрд тенге, а также на частичное гарантирование предоставлено по 772 кредитам предпринимателей на сумму 7,8 млрд тенге.

Значительный рост проектов, по словам руководителя профильного ведомства, связан с активной реализацией «портфельного субсидирования и гарантирования», благодаря которому предприниматели могут получить беззалоговые кредиты в сумме до 20 млн тенге.

«В целях своевременного и эффективного использования выделенных на 2021 год средств, акиматам городов и районов были доведены плановые показатели эффективности в количестве 834 проектов предпринимателей, фактическое исполнение - 1 744 проекта. В 2021 году для участия в конкурсе на грантовое финансирование поступило 142 заявки, по результатам которого одобрено 14 проектов на сумму 59,5 млн тенге, в том числе 7 проектов молодых предпринимателей на сумму 30 млн тенге», - добавил А. Жаныспаев.

Также в рамках развития производственной инфраструктуры в прошлом году поддержано 10 проектов на сумму 1,5 млрд тенге.

«Подводя итоги реализации данной программы, необходимо отметить ее социально-экономический эффект. Так, с 2010 года создано более 5 тысяч новых рабочих мест, а сохранено около 30 тысяч рабочих мест. Вместе с тем, выпущено продукции на 2,1 трлн тенге, выплачено налогов на сумму 110,4 млрд тенге. На 1 тенге выплаченных субсидий приходится 6,8 тенге налогов», - озвучил цифры Аслан Жаныспаев.

С текущего года, как было отмечено, реализация Дорожной карты бизнеса будет осуществляться в рамках второго направления Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы. И на эти цели предусмотрено 4,8 млрд тенге.

Подписывайтесь на наш канал:

#Бизнес   #Костанайская область   #Экономика   #Регионы   #Дорожная карта  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
Микрокредиты на 10 млн тенге оформил семейчанин по потерянным документам
Дальнобойщику оказали помощь костанайские полицейские
Десяткам человек помогли на дорогах спасатели Костанайской области
Более 87 тысяч жителей Костанайской области ревакцинировались
Популярное
1 Поклонница Димаша из Индонезии сшила казахский национальный костюм
2 Казахстанец увеличил свои призовые после исторического достижения на Олимпиаде
3 Абзал Ажгалиев занял четвертое место на Олимпиаде-2022
4 1311 человек заболели коронавирусом в Казахстане
5 Какие меры примет Правительство РК для обеспечения экономической стабильности
6 Заражение омикроном может привести к нейроковиду и системным воспалениям - эксперт
Читайте также
Самые распространенные болезни у школьников назвали врачи Алматинской области
Холдинг «Байтерек» увеличил объемы финансирования АПК
Поклонница Димаша из Индонезии сшила казахский национальный костюм
Казахстанец увеличил свои призовые после исторического достижения на Олимпиаде
Абзал Ажгалиев занял четвертое место на Олимпиаде-2022
1311 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Какие меры примет Правительство РК для обеспечения экономической стабильности
Заражение омикроном может привести к нейроковиду и системным воспалениям - эксперт
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив