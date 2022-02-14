Более 1,5 тысячи проектов одобрили по ДКБ-2025 в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - По итогам 2021 года в Костанайской области по госпрограмме «Дорожная карта бизнеса-2025» одобрено к субсидированию и гарантированию 1744 проекта. Об этом сообщил на совещании в областном акимате руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Аслан Жаныспаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году в Костанайской области в рамках поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» выделено 7,1 млрд тенге. Из них 3,9 млрд тенге - на субсидирование части процентной ставки по кредитам, 1,6 млрд тенге - на гарантирование кредитов, более 59 млн тенге - на грантовое финансирование и 1,5 млрд тенге - на развитие производственной инфраструктуры. Выделенные средства освоены в полном объеме», - сообщил А. Жаныспаев.

Всего по итогам прошлого года к субсидированию и гарантированию кредитов одобрено 1 744 проекта на сумму 75,3 млрд тенге, в том числе субсидированием поддержано 972 кредита предпринимателей на сумму 58,2 млрд тенге, а также на частичное гарантирование предоставлено по 772 кредитам предпринимателей на сумму 7,8 млрд тенге.

Значительный рост проектов, по словам руководителя профильного ведомства, связан с активной реализацией «портфельного субсидирования и гарантирования», благодаря которому предприниматели могут получить беззалоговые кредиты в сумме до 20 млн тенге.

«В целях своевременного и эффективного использования выделенных на 2021 год средств, акиматам городов и районов были доведены плановые показатели эффективности в количестве 834 проектов предпринимателей, фактическое исполнение - 1 744 проекта. В 2021 году для участия в конкурсе на грантовое финансирование поступило 142 заявки, по результатам которого одобрено 14 проектов на сумму 59,5 млн тенге, в том числе 7 проектов молодых предпринимателей на сумму 30 млн тенге», - добавил А. Жаныспаев.

Также в рамках развития производственной инфраструктуры в прошлом году поддержано 10 проектов на сумму 1,5 млрд тенге.

«Подводя итоги реализации данной программы, необходимо отметить ее социально-экономический эффект. Так, с 2010 года создано более 5 тысяч новых рабочих мест, а сохранено около 30 тысяч рабочих мест. Вместе с тем, выпущено продукции на 2,1 трлн тенге, выплачено налогов на сумму 110,4 млрд тенге. На 1 тенге выплаченных субсидий приходится 6,8 тенге налогов», - озвучил цифры Аслан Жаныспаев.

С текущего года, как было отмечено, реализация Дорожной карты бизнеса будет осуществляться в рамках второго направления Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы. И на эти цели предусмотрено 4,8 млрд тенге.