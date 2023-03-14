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Более 1,5 тысячи пассажиров оштрафовали за курение и распитие алкоголя в поездах

14 Марта 2023, 20:37
Более 1,5 тысячи пассажиров оштрафовали за курение и распитие алкоголя в поездах

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские оштрафовали пассажира за курение и распитие алкогольных напитков в поезде. По прибытию пассажирского поезда сообщением Уральск-Алматы на станцию Актобе сотрудники линейного отдела полиции по акту сняли мужчину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проверки транспортные полицейские установили 32-летнего жителя Западно-Казахстанской области, который находясь в состоянии алкогольного опьянения курил сигарету в тамбуре вагона и не реагировал на замечания поездной бригады. В отношении правонарушителя составлен административной материал по двум статьям КоАП РК – «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения», «Нарушение запрета потребления табачных изделий, в местах, в которых законодательством РК он установлен» и наложен штраф в размере 20 МРП.

С начала года транспортными полицейскими за различные административные правонарушения к ответственности привлечено 10 650 правонарушителей: за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения – 1161, за нарушение запрета потребления табачных изделий – 382.


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