Более 1,5 тысячи материалов, связанных с нарушением прав ребенка, удалили из соцсетей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин ответил на запрос депутатов Мажилиса касательно развития законодательства в информационной сфере, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт primeminister.kz.

5 февраля текущего года депутаты Мажилиса Парламента РК от фракции «Nur Otan» М. Айсина, З. Аманжолова, И. Аронова, М. Ерман направили депутатский запрос касательно реализации комплекса мер по обеспечению гармоничного развития национального информационного пространства и защите прав детей в информационной среде.

«На сегодня в стране принимаются меры, направленные на развитие законодательства в информационной сфере, повышение эффективности мониторинга сети Интернет, а также информационной грамотности родителей и детей в вопросах безопасного использования современных информационных технологий. С июля 2018 года действует Закон Республики Казахстан «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее - Закон), который стал ответом на чрезвычайно возросший социальный запрос общества, прежде всего, родителей, педагогов, психологов, других специалистов в области детства, воспитания и социализации, на законодательное обеспечение информационной безопасности детей в Казахстане», - говорится в ответе Премьер-Министра.

Как отметил Аскар Мамин, принятие Закона позволило переосмыслить проблему информационной безопасности молодежи и активизировать работу по профилактике негативного влияния медиа-сферы на воспитание детей, снизить социальные риски, привнесенные информационно- коммуникационными технологиями. Введены нормы, направленные на защиту детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию, путем законодательного закрепления требований для организаций образования и операторов связи по предоставлению услуг только «фильтрованного», безопасного Интернета.

«В Кодексе об административных правонарушениях предусмотрена ответственность организаций образования за несоблюдение указанного требования (статья 156-1 КоАП РК). Так, соответствующими государственными органами в 2019 году в интернет-пространстве выявлено более 6,4 тысяч случаев, связанных с нарушением прав ребенка», - отмечается в запросе.

(Справочно: распространение порнографии - 3779; пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров - 1851; нарушение норм Закона в части возрастной маркировки – 506; пропаганда суицида - 133; пропаганда жестокости и насилия - 125; размещение информации, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному развитию ребенка - 43; распространение информации, персональных или биометрических данных, позволяющих установить личность несовершеннолетнего – 19).

По информации Премьер-Министра, по результатам уведомительной работы администрациями интернет ресурсов удалено более 1,5 тыс. материалов, связанных с нарушением прав ребенка («В Контакте» - 1491, «Instagram» - 17 «Facebook» - 4).

«Создана возможность пользователям сети Интернет, обнаружившим группу в социальной сети или интернет-ресурсе, распространяющих противоправный контент, пожаловаться на тот или иной материал, являющийся сомнительным. По всем поступившим жалобам, в оперативном порядке, предоставляется правовая оценка размещенных материалов и принимаются меры по блокированию или удалению материала», - говорится в ответе на запрос.

«Работа в данном направлении продолжается и находится на постоянном контроле Правительства. Министерству информации и общественного развития Республики Казахстан совместно с заинтересованными государственными органами поручено информировать депутатский корпус о проводимой работе. Более детальная информация прилагается», - добавил Премьер-Министр.

