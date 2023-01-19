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Более 1,5 тысячи человек ежедневно приходили посмотреть чемпионат мира по блиц-шахматам в Алматы

19 Января 2023, 16:16
Более 1,5 тысячи человек ежедневно приходили посмотреть чемпионат мира по блиц-шахматам в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Гульмира Даулетова рассказала о том, как проходил чемпионат мира по блиц-шахматам в Алматы. Как стало известно, более полутора тысяч человек ежедневно приходили посмотреть чемпионат мира по блиц-шахматам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Чемпионат мира мы проводили впервые в Алматы в таком масштабе, потому что приехали сильнейшие спортсмены, топ-игроки из 46 стран мира. Для наших детей это была большая возможность вживую их увидеть. Билеты мы продавали. Не оставалось ни одного билета. Нам звонили, просили места, но, к сожалению, мест не было», - сказала исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат.

Помимо этого, проводился детский чемпионат по городу Алматы, который собрал более 200 человек.

«Ежедневно посещали более полутора тысячи человек наши соревнования. Все пытались, конечно же, получить автографы ведущих спортсменов, особенно Магнуса Карлсена. В первый день после открытия образовалась большая толпа, все, кто мог, получили автографы чемпиона мира. На специальных шахматных досках собирали их автографы, чтобы оставить на память и подарить нашим спонсорам мероприятия. Мы выражаем также благодарность акиму Алматы, который лично поддержал данное мероприятие и нам помог. На следующий день проводили чемпионат города Алматы среди любителей. Тоже 100 человек участвовали в этом соревновании.», - добавила Гульмира Даулетова.

Напомним, что с 25 по 30 декабря 2022 года в Алматы состоялся чемпионат мира по быстрым и блиц шахматам. На этом чемпионате казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева вновь стала чемпионкой мира по блицу. Бибисара в заключительном туре выиграла индийскую шахматистку Харику Дронавалли, а ее главная конкурентка из Китая Тань Чжунъи уступила Хампи Конеру из Индии.

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил прославленную шахматистку Бибисару Асаубаеву, ставшей чемпионкой мира по шахматам среди женщин в дисциплине блиц.


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