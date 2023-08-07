Более 1,5 тысяч квартирных воров задержано в Казахстане с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Старший оперуполномоченный по особо важным делам ДКП МВД РК Асет Жукенов сообщил о задержаниях квартирных воров в 2023 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Совместно с местными исполнительными органами и администрациями объектов торговли принимаются меры по недопущению фактов скупки и сбыта похищенного имущества.

В результате организационных мер и целенаправленной работы с начала года задержано более 1,5 тысяч квартирных воров, в том числе около 100 воров «гастролеров», т.е. воров, совершающих кражи в разных городах и 175 преступных групп», - сказал Асет Жукенов на брифинге в МВД.

По его словам, из практики раскрытых преступлений следовало, что квартирные кражи совершаются одними и теми же лицами, которые имели возможность уйти от ответственности, примирившись с потерпевшими.

«Учитывая данное обстоятельство, в Уголовный Кодекс были внесены изменения, где неоднократное совершение краж и совершение краж с незаконным проникновением в помещения, стали относится к тяжким видам преступлений, за что предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества», - напомнил спикер.