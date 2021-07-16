Более 1,5 тыс ОСИ создано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько объединений собственников имущества вместо КСК создано в Казахстане, рассказал заместитель председателя Правления АО «Казцентр ЖКХ» Нурбек Сериков на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня создано 7 499 новых форм управления, из них 1 554 по форме ОСИ. Надо уточнить, что само по себе создание ОСИ предполагает участие именно собственников. Проводятся голосования именно среди собственников и по итогам общего подсчёта осуществляется выбор формы ОСИ, подписывается итоговый протокол. Протокол этот отправляется в департамент юстиции через Центры обслуживания населения», - сказал Нурбек Сериков, отвечая на вопросы журналистов.

Спикер пояснил, что невозможно будет просто поменять КСК или преобразовать его.

«То есть, это новая некоммерческая организация, то есть та, которая должна представлять интересы собственников», - добавил Нурбек Сериков.

Отметим, что в начале прошлого года были приняты изменения и дополнения в законодательство о жилищных отношениях. Теперь на смену существующим КСК приходят ОСИ (объединения собственников имущества) или ПТ (простое товарищество).