Более 1,5 тыс. несанкционированных свалок выявили за месяц в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане ежегодно образуются около 4,5 млн тонн твердых бытовых отходов, а доля несанкционированных свалок в прошлом году достигла 7 тыс. 400. Об этом сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане ежегодно образуется около 4,5 млн тонн твердых бытовых отходов. Доля по переработке и утилизации в 2021 году выросла и составила 21,1%. Тем не менее, учитывая объемы образования отходов, этот показатель является недостаточным», - сказала вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова на форуме по возобновляемой энергии и переработке отходов, проходящем в Нур-Султане.

Вице-министр проинформировала, что Минэкологии работает совместно с компанией «Қазақстан Ғарыш Сапары» для того, чтобы выявлять несанкционированные свалки.

Она также сообщила, что в прошлом году в Казахстане было выявлено около 7 тыс. 400 несанкционированных свалок, большинство из них были ликвидированы. Также Зульфия Сулейменова остановилась и на показателях по несанкционированным свалкам в этом году.

«Мы в этом году, в начале мая, начали выявлять несанкционированные свалки. До середины июня примерно по статистике выявили более 1,5 тыс. несанкционированных свалок. Все это показывает масштабы проблемы. Нами и местными и исполнительными органами ведется работа по ликвидации свалок. Нам важно смотреть на всю проблему с перспективы того, что можем и что должны сделать, чтобы эти свалки и отходы не образовывались», - заявила вице-министр.

Зульфия Сулейменова во время форума напомнила, что в Концепции по переходу к зеленой экономике до 2030 года заложен ряд индикаторов и показателей, в том числе доведение доли переработки отходов к 2030 году до 40% и к 2050 году до 50%.

«Нами предпринят ряд мероприятий. Разработан новый экологический кодекс, который вступил в силу с 1 июля 2021 года. Мы создали основу по организации безопасного управления отходами. В первую очередь, установили требования к раздельному сбору отходов по фракциям. Мы оптимизировали отчетность по инвентаризации отходов, чтобы отслеживать передвижение отходов. Основным реализатором системы управления отходами являются местные исполнительные органы. Мы им передали часть компетенций. Вместе с тем, каждый местный исполнительный орган должен разработать программу по управлению отходами у себя», - пояснила она.

Ранее сообщалось, что в столице проходит VI Евразийский бизнес-форум по возобновляемой энергии и переработке отходов «Green energy and waste recycling forum».

Основная цель форума - поиск решений для стимулирования отрасли переработки отходов и зеленой энергетики на национальном и региональном уровнях.