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Более 1,5 тыс. казахстанцев обратились в Центры поддержки семьи
17 Августа 2022 10:54

Более 1,5 тыс. казахстанцев обратились в Центры поддержки семьи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Консультативные центры для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, открыты во всех регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центра поддержки гражданских инициатив.

Социальный проект «Разработка и реализация комплекса мер по поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации» реализует Союз кризисных центров.

«Основная цель нашего проекта – сформировать культуру обращений казахстанцев в центры по поддержке семьи, направленные на оказание помощи выхода из трудной жизненной ситуации. Социальный проект поддерживает семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации, реализуется при поддержке Министерства информации и общественного развития РК», – говорит председатель Союза кризисных центров Зульфия Байсакова.

По ее словам, в рамках проекта свои услуги оказывают юристы, психологи, социальные работники. После обращения, специалисты, изучив положение семьи, составляют четкий план работы по выходу из трудной жизненной ситуации. Здесь семьи могут не только получить квалифицированную консультацию и поддержку, но и возможность пройти обучающие курсы по различным направлениям.

Полученные знания позволят казахстанцам из многодетных и малообеспеченных семей получать постоянный доход. На сегодня наиболее востребованы курсы ногтевого дизайна, кройки и шитья, детского массажа, смм-продвижения, финансовой грамотности. Кроме этого, в центрах научат защищать проекты в конкурсах на предоставление государственных грантов для реализации собственных бизнес-инициатив.

С начала социального проекта более 1,5 тыс. жителей страны обратились за консультациями в Центры поддержки семьи, которые открыты в разных регионах по следующим адресам:

г.Нур-Султан: Бейбітшілік, 14;

г. Алматы: Зенкова, 15;

г. Шымкент: Перова, 19;

г. Актау, Бизнес центр «Сұңқар», офис 635;

г. Актобе, Тәуелсіздік, 13, корпус 3; нп 2;

г. Жезказган, Шевченко, 38-17;

г. Кокшетау, Ақан сері, 115;

г. Костанай, 5 Апреля 67, 3 подъезд;

г.Кызылорда: Скаткова, 30;

г. Петропавловск, Интернациональная, 48, кв 38;

г. Семей: Абая, 86, кабинет 4;

г. Талдыкорган: Желтоқсан, 222;

г. Темиртау: Брусиловского, 59;

г. Уральск: Г. Караша, 29;

г. Усть Каменогорск: Шевченко, 5.


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