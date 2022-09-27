Более 1,5 трлн тенге запланировано на реализацию нацпроекта по развитию МСБ в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил о финансировании нацпроекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общий объем финансирования мероприятий нацпроекта на 2021 год составил свыше 897 млрд тенге, в том числе из республиканского бюджета выделено порядка 271 млрд тенге. В 2022 году на реализацию национального проекта запланировано порядка 1 562 млрд тенге, из них внебюджетные средства - свыше 1 197 млрд тенге», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

Он напомнил, что нацпроект направлен на формирование конкурентоспособности малого и среднего бизнеса, повышение экономической активности предпринимателей и создание равных условий для субъектов предпринимательства.

«Реализация нацпроекта осуществляется по 4-м направлениям: повышение предпринимательской активности, акселерация роста предпринимателей, формирование новых ниш, комплексное развитие конкуренции», - добавил министр.

Определены 10 задач нацпроекта, 30 показателей и 69 мероприятий.

Нацпроект направлен на: создание условий для открытия и развития собственного дела; поддержку предпринимателей через организацию субсидируемых рабочих мест и развитие навыков под потребности предпринимателей; повышение доступности финансирования для субъектов предпринимательства; разгосударствление экономики.