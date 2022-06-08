8 Июня 2022 20:23

Более 1,5 тонны курятины уничтожили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау уничтожили более 1,5 тонны курятины, по бактериологическим показателям представлявшей опасность для жизни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Атырауском городском управлении санитарно-эпидемиологического контроля, в ходе отбора и проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы было закуплено 108 проб продукции. Приобреталась она на объектах как оптовой, так и розничной торговли на территории города Атырау. В результате проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции было установлено, что из 108 проб более 40 % образцов продукции не соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза. По выявленным несоответствиям субъектам предпринимательства выдано санитарно-эпидемиологическое предписание по устранению нарушений.

«В ходе проведения мониторинга, на основании выявленного несоответствия по бактериологическим показателям, представляющим опасность для жизни человека, по продукции «Мясо цыпленка-бройлера» (производство ТОО «Макинская птицефабрика»), была назначена внеплановая проверка субъекта крупного предпринимательства – ТОО «Метро Кэш энд Керри». В ходе проверки выявлены нарушения со стороны субъекта и выдано санитарно-эпидемиологическое предписание об уничтожении оставшиеся в продаже 1 597,65 кг продукции «Мясо цыпленка-бройлера», - рассказали в Атырауском городском управлении санитарно-эпидемиологического контроля.

На основании решения комиссии по уничтожению пищевых продуктов, представляющих опасность для жизни и здоровья человека, животных и окружающей среды, опасная курятина была сожжена.

При уничтожении продукции присутствовали специалисты городского управления санитарно-эпидемиологического контроля и городской ветеринарной инспекции, а также доверенного лица ТОО «Метро Кэш энд Керри».