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Более 1,5 млрд тенге вложили в прокладку оптоволокна в жилых массивах столицы

Жанара Мухамедиярова
6 Апреля 2023, 15:00
Более 1,5 млрд тенге вложили в прокладку оптоволокна в жилых массивах столицы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В своих Посланиях и поручениях Глава государства неоднократно поднимал вопрос обеспечения населения качественным доступом к высокоскоростному интернету. В этих целях акиматом столицы совместно с операторами связи и Министерством цифрового развития на постоянной основе проводятся работы по улучшению качества связи и интернета в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

На сегодня ведутся работы по обеспечению каждого жителя столицы высокоскоростным интернетом. Особое внимание также уделяется 16 жилым массивам столицы. Здесь отсутствует кабельная канализация, что усложняет работу. В прошлом году акиматом было принято решение по прокладке волоконно-оптических линий связи по линиям электропередач. Совместно с АО «Астана-РЭК» проработан вопрос по проведению оптических линий связи по опорам электропередач и освещения в жилых массивах столицы за счет полного финансирования инвесторов.

Акимат провел работу по поиску инвесторов, которые готовы прокладывать ВОЛС в жилых массивах. Сегодня их жителям с помощью волоконно-оптических линий связи предоставляются услуги высокоскоростного интернета и цифрового телевидения. Инвесторы используют современную технологию GPON, которая проходит по столбам освещения и линиям электропередач. Стоит отметить, что общая сумма инвестиций составляет уже более 1,5 млрд тенге.


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