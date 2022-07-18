18 Июля 2022 12:41

Более 1,5 млн тенге и пакеты с наркотиками изъяли у жителя Сарыколя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 1,5 млн тенге и свыше 110 пакетиков с наркотическими средствами изъяли у жителя поселка Сарыколь. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудники департамента полиции Костанайской области сообщили, что 44-летний мужчина, проживающий в поселке Сарыколь, занимается хранением и сбытом наркотических средств «соль» и «скорость» на территории Сарыкольского района.

«В ходе проведения обыска дома по месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято три пакета с порошкообразным веществом белого цвета, губка, кисточка, три кисточки под ложки с мерным приспособлением, 39 бумажных свертков с порошкообразным веществом, 75 пакетиков с наслоением вещества белого цвета, упаковка новых пустых ЗИП пакетов, семь изоляционных лент разных цветов, пять карточек банков, четыре сотовых телефона и денежные средства в сумме более 1,5 млн тенге. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», - сообщила представитель ведомства Шугыла Турлыбек.

Ранее сообщалось, что почти 2 тыс. преступлений полицейские раскрыли в течение суток.

Фото: nieuwsblad.be