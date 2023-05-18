Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Более 1,5 млн корейцев находятся под угрозой смерти в полном одиночестве - опрос

Автор:  
Татьяна Кудренок
18 Мая 2023, 21:53
Более 1,5 млн корейцев находятся под угрозой смерти в полном одиночестве - опрос Фото: en.yna.co.kr

СЕУЛ. YONHAP-КАЗИНФОРМ - Более 1,5 миллиона жителей Южной Кореи, около 3 процентов населения страны, находятся под угрозой смерти в полном одиночестве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения страны заявило, что с ноября по декабрь прошлого года был проведен опрос домохозяйств, где проживает один человек, чтобы проверить обстоятельства, которые могут привести к смерти в одиночестве в будущем.

По данным министерства, опрос включал вопросы о том, общается ли респондент не реже одного раза в неделю или есть ли у него родственники или друзья, к которым можно обратиться за помощью в случае болезни.

Согласно закону о предотвращении одинокой смерти, смерть в одиночестве относится к феномену, когда люди, не имеющие родственников, умирают в одиночестве и остаются незамеченными в течение определенного периода времени. Ее также называют одинокой или безнадзорной смертью.

Опрос показал, что для 1,52 миллиона человек в Южной Корее такая участь имеет высокую вероятность, что составляет 3 процента от 50-миллионного населения страны и 21,3 процента от общего числа домохозяйств, состоящих из одного человека.

Среди них люди в возрасте 50 лет составили 33,9%, за ними следуют лица в возрасте 60 и 40 лет с 30,2% и 25,8% соответственно. Люди в возрасте 20 и 30 лет составили 9,7% и 16,6% соответственно.

Согласно другому отчету министерства здравоохранения, опубликованному в прошлом году, в 2021 году в стране было зарегистрировано 3 378 таких смертей, при этом среднегодовые темпы роста за последние пять лет составили 8,8 процента.

Министерство здравоохранения заявило, что будет предоставлять специализированные государственные услуги для людей из групп риска и заранее выявлять случаи социальной изоляции, чтобы к 2027 году сократить число одиноких смертей на 20 процентов.


Корея   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ряд сел переименуют в Акмолинской области
Ряд сел переименуют в Акмолинской области
Госорганы смогут привлекать профессионалов на руководящие должности без конкурса - АДГС РК
Госорганы смогут привлекать профессионалов на руководящие должности без конкурса - АДГС РК
Депутата районного маслихата взяли под стражу в Актюбинской области
Депутата районного маслихата взяли под стражу в Актюбинской области
Какое место в группе занимает Казахстан после четырех матчей на ЧМ-2023 по хоккею
Какое место в группе занимает Казахстан после четырех матчей на ЧМ-2023 по хоккею
Четверо детей, в том числе младенец, найдены живыми в джунглях через 17 дней после авиакатастрофы в Колумбии
Четверо детей, в том числе младенец, найдены живыми в джунглях через 17 дней после авиакатастрофы в Колумбии
Казахстан проиграл Канаде на ЧМ-2023 по хоккею
Казахстан проиграл Канаде на ЧМ-2023 по хоккею
Сколько заработала Елена Рыбакина после сенсации и выхода в полуфинал турнира в Риме
Сколько заработала Елена Рыбакина после сенсации и выхода в полуфинал турнира в Риме
Очередной ЖК добавили в список нерекомендуемых для покупки жилья в Алматы
Очередной ЖК добавили в список нерекомендуемых для покупки жилья в Алматы
Неустойчивая погода ожидается на большей части Казахстана 18 мая
Неустойчивая погода ожидается на большей части Казахстана 18 мая