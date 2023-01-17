Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Туризм

Более 1,5 млн казахстанских туристов посетили Узбекистан в прошлом году

17 Января 2023, 14:13
Более 1,5 млн казахстанских туристов посетили Узбекистан в прошлом году

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Туристическая отрасль Узбекистана продолжает восстанавливаться, показав в прошлом году рост потока иностранных туристов в 2,8 раза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Государственного комитета статистики РУ, в 2022 году Узбекистан с туристическими целями посетили 5,2 млн иностранных граждан, что больше прошлогоднего показателя на 3,4 млн или в 2,8 раза.

Почти третью часть всех иностранных туристов составили граждане Казахстана – 1 551,1 тысячи человек. Также в тройку лидеров туристического потока вошли соседние с Узбекистаном страны: Таджикистан – 1447,1 тысячи, и Кыргызстан – 1356,9 тысячи туристов.

Поток гостей из РФ составил 567,7 тысячи человек. На дальнее зарубежье пришлось 277 тысячи туристов, в том числе из Турции прибыли – 75,6 тысячи гостей, Южной Кореи – 19,9 тысячи, Германии – 17,7 тысячи, Индии – 16,8 тысячи, США –13,1 тысячи.

Ранее сообщалось, что со 2 января 2023 года в пяти аэропортах Узбекистана начали работать стойки Tax Free, где иностранные туристы могут вернуть суммы НДС за приобретенные товары.


Новости по теме
Запретили фотографироваться: в «Шымублаке» ответили на возмущения алматинки
Глава Узбекистана уволил ряд высокопоставленных чиновников за плохую подготовку к зиме
Узбекистанец задержан с крупной партией наркотиков в Алматы
Теги:
Читайте также
Запретили фотографироваться: в «Шымублаке» ответили на возмущения алматинки
Казахстан и Китай планируют упростить визовый режим и увеличить частоту авиарейсов
Глава Узбекистана уволил ряд высокопоставленных чиновников за плохую подготовку к зиме
Узбекистанец задержан с крупной партией наркотиков в Алматы
100 % узбекистанцев привились первой дозой вакцины от COVID-19
Древнейший Коран VIII века представит Узбекистан на первой биеннале исламского искусства
Международные автобусные перевозки в Казахстан и Россию приостановил Узбекистан
Товарооборот Центральной Азии и Китая в 2022 году вырос на 45,4%
Новости партнеров
Популярное
1 Телевидение и радио отключат в Казахстане 18 января
2 Назначен заместитель акима Павлодарской области
3 Назначен аким Баянаульского района Павлодарской области
4 Развитие пригородов Астаны обсудили в Правительстве
5 Запретили фотографироваться: в «Шымублаке» ответили на возмущения алматинки

Лента новостей