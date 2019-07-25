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Более 1,5 кг украшений извлекли из желудка женщины в Индии

Автор:  
Татьяна Кудренок
25 Июля 2019, 15:15
Более 1,5 кг украшений извлекли из желудка женщины в Индии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 1,5 килограмма ювелирных украшений и монет извлекли хирурги в Индии из желудка молодой женщины в штате Западная Бенгалия в среду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Indian Express.

По словам врачей, 26-летняя пациентка спрятала в желудке около 90 монет достоинством в 5 и 10 рупий и украшения из меди и латуни. В основном это были цепочки, кольца в нос, серьги, а также наручные и ножные браслеты и даже женские часы.

По словам матери девушки, ее дочь не совсем здорова психологически. Женщина заметила пропажу украшений из дома, а монеты девушка брала в магазине, где работает ее брат.

«Мы заметили, что вещи стали пропадать, но каждый раз, когда мы спрашивали ее об этом, она начинала рыдать», - говорит мать пациентки.

«Мы следили за ней, но она все равно как-то умудрялась проглатывать украшения. Она плохо себя чувствовала последние два месяца», - призналась ее мать, добавив, что семья водила девушку по врачам, чтобы выяснить причину недуга.

В конце концов, «любительница украшений» была доставлена в больницу, где и была проведена операция по извлечению украшений и монет из ее желудка. Теперь девушке предстоит лечение у психиатра.

Индия  
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