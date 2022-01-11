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Более 1,4 тысячи нарушений зарегистрировал Ashyq в СКО

11 Января 2022 22:30
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Более 1,4 тысячи нарушений зарегистрировал Ashyq в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в проекте Ashyq участвуют 3 024 объекта. Из них на 60 выявили нарушения карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за период работы в прошлом году Ashyq зарегистрировал 1 402 человека, имеющих «красный» и «желтый» статусы. Из них 703 «красных» и 699 «желтых».

В отношении нарушителей с «желтым» статусом вынесли 530 постановлений о проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий.

На 459 человек составили и направили в Петропавловское городское и районные управления санитарно-эпидемиологического надзора административные материалы.

Из них на 167 человек наложили 167 штрафов на сумму 7,3 млн тенге. Девять материалов на взыскание штрафов передали в суд.

На 31 нарушителя, проживающего в других регионах страны, направили информацию для принятия мер по месту регистрации и жительства в Акмолинскую, Алматинскую, Карагандинскую, Павлодарскую, Туркестанскую области, Нур-Султан и Шымкент.



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#Северо-Казахстанская область   #Коронавирус в РК   #Ashyq  
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Автор:

Олеся Жуковень

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