13 Июля 2022 09:09

Более 1,4 млн медуслуг получили жители отдаленных сел РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 1,4 млн медицинских услуг получили жители отдаленных районов в передвижных медицинских комплексах и медицинских поездах за 6 месяцев 2022 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

В настоящее время в стране медуслуги специалистов и диагностические услуги широкого профиля предоставляют 149 передвижных медкомплексов. За полгода 2022 года услугами ПМК охвачено 14 530 населенных пункта и оказано услуг 822 325 жителям села.

Проведено 358 181 диагностическое исследование, 222 485 лабораторных исследований, 787 292 консультаций профильных специалистов, выявлено 50 689 больных, из них взято на учет – 12 883 человека.

Также медобследование и диагностику жители отдаленных населенных пунктов получают в медицинских поездах.

С 23 мая специалистами медпоезда «Жәрдем» осмотрены жители 24 станций из 79 запланированных, из них обследовано 8036 жителей, в том числе 3255 детей. Врачебных посещений - 34 911, малых хирургических операций - 138.

Бригадой медицинского поезда «Саламатты Қазақстан» осмотрены жители 11 станций из 68 запланированных, из них обследован 1781 житель, в том числе 246 детей. Врачебных посещений - 1781, малых хирургических операций - 195.

В общем, планируется, что медпоезда охватят медуслугами более 366 тыс. человек, а число врачебных посещений составит 100 000.

Кроме того, для сельских жителей расширены перечни профосмотров на выявление заболеваний. Так, для проведения профилактических осмотров жителей села, предусмотрено увеличение охвата населения за счет определения новой целевой группы, начиная с 18 до 29 лет, с целью выявления на ранних стадиях заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронических заболеваний желудка и почек.

Также сельским жителям расширены услуги на раннее выявление заболеваний желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной системы, туберкулеза в старшей возрастной группе и рака предстательной железы.





Фото: gov.kz