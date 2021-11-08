Более 1,3 тысячи заболевших ОРВИ за неделю зарегистрировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала эпидемиологического сезона зарегистрировали 6 405 случаев заболевания ОРВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля рассказали, что началом эпидемиологического сезона считается 1-е октября. Именно за этот период за медицинской помощью обратились 6 405 человек с симптомами острой респираторной вирусной инфекции. По сравнению с прошлым эпидсезоном, отмечается рост заболеваемости в 1,6 раза.

За неделю по области зарегистрировали 1 309 случаев ОРВИ. Из них 46% заболевших, или 611 человек – это дети в возрасте до 14 лет. В возрастной категории от 15 до 29 лет – 299 заболевших, от 30 до 64 лет – 297 человек с ОРВИ, старше 65 лет – 105 заболевших за неделю.

Случаев заболеваемости гриппом в регионе не зарегистрировали.

С 15-го сентября по области проводится вакцинация против гриппа. За это время прививку получили 47 685 человек, или около 53% от подлежащих вакцинации.



