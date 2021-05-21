+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: +25 °С
Алматы: +22 °С
USD 429.21 EUR 522.99
RUB 5.83 CNY 66.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 1,3 тысячи нарушений ПДД выявили за три дня в СКО

21 Мая 2021 16:15
Поделиться:
Более 1,3 тысячи нарушений ПДД выявили за три дня в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На дорогах Северо-Казахстанской области за три дня зарегистрировали 1358 различных нарушений правил дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Пьяный мужчина протаранил забор школы на угнанной скорой в ЗКО
Желтая дорожная разметка удивила жителей Петропавловска 300-километровый марш прошел с водителями столичной бригады Нацгвардии На жалобы водителей скорой помощи Алматы ответил их директор

По информации пресс-службы департамента полиции, 36 водителей не предоставили преимущество пешеходам на пешеходных переходах, 33 - проехали на запрещающий сигнал светофора, 38 - нарушили правила маневрирования, 27 человек позволили себе сесть за руль в состоянии опьянения.

«В Петропавловске среди наиболее аварийно-опасных нарушений, которые чаще всего допускают петропавловцы — проезд на запрещающий сигнал светофора, непредставление преимущества в движении пешеходам и нарушение правил маневрирования. В число наиболее грубых нарушений, чреватых аварией с тяжкими последствиями, входит выезд на встречную полосу. В период, когда дети чаще появляются на улицах, от водителей требуется повышенное внимание и строгое соблюдение ПДД», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

Чтобы привлечь внимание водителей к соблюдению правил дорожного движения, в Петропавловске нанесли экспериментальную желтую разметку.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #ДТП   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Пьяный мужчина протаранил забор школы на угнанной скорой в ЗКО
Желтая дорожная разметка удивила жителей Петропавловска
300-километровый марш прошел с водителями столичной бригады Нацгвардии
На жалобы водителей скорой помощи Алматы ответил их директор
Популярное
1 Россия открыла сухопутную границу для казахстанцев – родных братьев и сестер граждан РФ
2 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане
3 Желтая дорожная разметка удивила жителей Петропавловска
4 Полки с бесплатными продуктами для нуждающихся организовали молодые люди в Караганде
5 Почему сохнут взрослые сосны и ели в Алматы - ответ акимата
Читайте также
Сотрудники АО «Казинформ» посадили деревья: у каждого портала свое дерево
Мы ни за кем не следим – директор департамента цифровых решений об Ashyq
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив