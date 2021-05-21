Более 1,3 тысячи нарушений ПДД выявили за три дня в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На дорогах Северо-Казахстанской области за три дня зарегистрировали 1358 различных нарушений правил дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, 36 водителей не предоставили преимущество пешеходам на пешеходных переходах, 33 - проехали на запрещающий сигнал светофора, 38 - нарушили правила маневрирования, 27 человек позволили себе сесть за руль в состоянии опьянения.
«В Петропавловске среди наиболее аварийно-опасных нарушений, которые чаще всего допускают петропавловцы — проезд на запрещающий сигнал светофора, непредставление преимущества в движении пешеходам и нарушение правил маневрирования. В число наиболее грубых нарушений, чреватых аварией с тяжкими последствиями, входит выезд на встречную полосу. В период, когда дети чаще появляются на улицах, от водителей требуется повышенное внимание и строгое соблюдение ПДД», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.
Чтобы привлечь внимание водителей к соблюдению правил дорожного движения, в Петропавловске нанесли экспериментальную желтую разметку.
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